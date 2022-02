Corruzione, bufera sull'Azienda Siciliana Trasporti: nove arresti

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di nove persone, indagate a vario titolo per corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio , turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falsità ideologica in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni dello Stato. Ai domiciliari è finito Andrea Ugo Enrico Fiduccia, 71 anni, direttore generale Ast.

Le indagini avrebbero fatto emergere truffe e frodi per oltre 9 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, ci sarebbe un'ipotesi di truffa aggravata in danno dell'azienda pubblica commessa dai referenti della società aggiudicataria del servizio di bigliettazione elettronica, del valore complessivo di 3,2 milioni di euro, attraverso l'utilizzo di documentazione falsa per di simulare il possesso dei requisiti previsti nel bando.

Una seconda frode riguarderebbe le pubbliche forniture ovvero i lavoratori a tempo determinato forniti da un'agenzia di lavoro interinale aggiudicataria dell'appalto del valore complessivo di 6 milioni di euro. Da quanto ricostruito dai finanzieri, le assunzioni sarebbero state influenzate da logiche di natura politica e non dalle effettive necessità aziendali.

Questi gli indagati nell'inchiesta. Oltre ad Andrea Ugo Enrico Fiduccia, per lui disposti i domiciliari, interdizione di pubblico ufficio per 12 mesi per Maria Carmelo Gaetano Tafuri, 51 anni, ex presidente del consiglio di amministrazione Ast, Felice Maria Genovese, 53 anni, revisore contabile del bilancio Ast, Giuseppe Carollo, 62 anni, componente ufficio legale e affari generali di Ast.

Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi per Alessio Porzi, 62 anni, amministratore di fatto della società Porzimark srls di Cannara (Pg), Alberto Carrotta, 68 anni, amministratore di fatto della società Officine del turismo srl, poi ALC 14 srl di Palermo, Massimo Albanese 46 anni, referente della società Officine del turismo srl (poi ALC 14 srl) di Palermo, Mario Salbitani, 37 anni, referente della società IN.HR. Agenzia per il lavoro srl di Potenza, Giuseppe

Telesca, 46 anni, referente della società IN.HR. Agenzia per il lavoro srl di Potenza.