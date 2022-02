Corruzione, cinque arresti a Napoli: in manette anche un ex pm di Salerno

ansa

Cinque persone sono state arrestate dal Ros di Napoli nell'ambito di indagini anti-corruzione coordinate dalla Procura. In manette sono finiti, tra gli altri, Roberto Penna, all'epoca dei fatti contestati sostituto procuratore a Salerno, e la sua compagna, l'avvocato Maria Gabriella Gallevi. I reati contestati sono, a vario titolo, corruzione per l'esercizio delle funzioni, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità.