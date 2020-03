Coronavirus, Musumeci: "In Sicilia misure inefficienti, combattiamo la guerra con le fionde"

Nello Musumeci lancia l'allarme: "Stiamo combattendo la guerra con la fionda". A "Pomeriggio Cinque", il presidente della Regione Sicilia lamenta la mancanza di dispositivi sanitari per fronteggiare l'emergenza coronavirus: "Abbiamo fatto richiesta per mascherine, guanti, ventilatori ma ci è arrivato pochissimo - ha spiegato il governatore in collegamento Skype con Barbara d'Urso - prevediamo che il picco dei contagi arriverà a 7000 pazienti".

Musumeci, poi, ha parlato anche del flusso di rientri provenienti dal nord nei giorni scorsi: "Stiamo pagando il prezzo dei rientri indiscriminati dal nord - ha spiegato - In Sicilia le misure adottate sono inefficienti, abbiamo chiesto l'intervento dell'esercito ma l'incremento dei militari sul territorio è stato minimo".