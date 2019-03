Comiso, la mamma del bimbo morto in casa: "Ho la coscienza pulita"

"Davanti a Dio ho la coscienza pulita, non mi interessano le altre cose. Basta che mio figlio riposi in pace". Parla così, a "Mattino Cinque", la mamma del bimbo di 9 mesi morto il 19 febbraio a Comiso, in provincia di Ragusa.



"Mi mancherà per sempre, sono sempre stata attenta e mi sono sempre comportata bene", dichiara la donna, una 36enne romena indagata per maltrattamenti madre di altri cinque figli: due in Romania, due in Tunisia, mentre un'altra bimba che viveva con lei le è stata tolta dal Tribunale dei minorenni di Catania in via cautelare. "Aspettiamo i risultati dell’autopsia ma la mia assistita respinge categoricamente qualsiasi tipo di accusa", dichiara invece Maurizio Cappello, avvocato della mamma.