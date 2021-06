Coltivavano marijuana in serre, 3 arresti nell'Agrigentino

dal-web

I carabinieri della sezione radiomobile di Licata hanno arrestato in flagranza tre uomini intenti ad occuparsi della coltivazione di sei serre, dove erano coltivate 1500 piante di marijuana. I militari, dopo aver predisposto un servizio di pedinamento li hanno raggiunti in un terreno, al limite col territorio di Butera. In sei tunnel-serra ben nascosti tra le altre coltivazioni, i militari hanno trovato la droga.