Caso Pipitone, Giacoma Maggio all'ex marito: "Tu sai dov'è la bambina"

"Tu sai dov'è la bambina. Tu sai dov'è!". Non sembra avere dubbi Giacoma Maggio, zia di Denise Pipitone, nella telefonata con l'ex marito Matteo Marino ricostruita da "Quarto Grado". La sorella di Piera Maggio, stando alla versione di una delle sensitive coinvolte nel caso, aveva tirato in ballo l'uomo, a sua volta avvezzo a pratiche esoteriche.

"Ti ricordi del sogno dell'anno scorso, quello dove ho visto un altare e una donna incappucciata? Tu mi hai detto che si sarebbe realizzato se io non fossi tornata con te", continua la donna, che spera di ottenere risposte in merito alla scomparsa della nipote.

"Entra in trance come hai già fatto più volte", prosegue Maggio. "Tira fuori la tua doppia personalità, quella buona e quella cattiva. Ricordati dell'entità da cui sei posseduto, io sono a conoscenza di cose che gli altri non sanno".