Denise Pipitone, intercettazioni inedite tra Anna Corona e la figlia: “Quando parlo non perdere le staffe"

Emergono nuove intercettazioni inedite tra Anna Corona e Jessica Pulizzi: gli audio risalgono all'11 settembre del 2004, dieci giorni dopo la scomparsa di Denise Pipitone. Pulizzi aveva raccontato agli inquirenti di essere rimasta a casa tutto il giorno anche se in realtà la donna, quel giorno, era stata in sei posti diversi. Per questo, la madre ha iniziato a incalzarla chiedendole chiarimenti: "Dicono che sei stata a casa tutta la mattina - esordisce Anna Corona - non hai detto che sei uscita con Alice?".

La figlia risponde negativamente ma la madre continua: "Quando parlo non perdere le staffe, perché io sono tua madre, non sono l'appuntato dei carabinieri - e ancora - io ho la testa di andare nella casa di tua sorella. Tu devi stare calma, mi devi solo guardare negli occhi e rispondere. Loro dicono che tu hai dichiarato che sei stata in casa, ho chiesto anche di farmi leggere il foglio della deposizione ma mi hanno detto che non posso leggerlo".