Caso Loris Stival, le immagini esclusive dell’automobile di Veronica Panarello

Una Volkswagen Polo scura. Questa l’automobile con cui Veronica Panarello, condannata a 30 anni di reclusione, disse di avere accompagnato suo figlio, il piccolo Loris Stival, a scuola quel famoso 29 novembre 2014, il giorno della scomparsa del bambino. Per la prima volta, in esclusiva, “Mattino Cinque” mostra le immagini dell'interno della vettura.



Agnese Virgillito, inviata del programma di Canale Cinque ha aperto il bagagliaio. Qui si trovano due giubbotti della donna, la copertina con Topolino con cui ha trasportato il figlio dalla casa al canalone di Santa Croce Camerina, una felpa appartenuta al piccolo Loris, una felpa del fratellino più piccolo, lo zaino e il grembiule del bimbo. E sul sedile posteriore, il seggiolino che serviva per trasportare in auto il bambino più piccolo. Tutto è rimasto, insomma, come quel fatidico giorno.