Caltanissetta, vivevano tra escrementi e immondizia: morte due sorelle 50enni

Sono morte in una situazione di degrado, circondate da immondizia ed escrementi. È successo a Marianopoli, in provincia di Caltanissetta, dove grazie a una segnalazione, i carabinieri hanno trovato i corpi di due sorelle 50enni che vivevano in estrema povertà con la madre. Secondo le prime ipotesi, la causa del decesso sarebbe il grave stato di malnutrizione. La magistratura ha disposto l'autopsia sui due cadaveri.