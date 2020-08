Pavia, donna viveva con 38 cani segregati in casa tra sporcizia e malnutrizione

Una donna di Macignago, in provincia di Pavia, viveva nella sua casa con 38 cani, tutti di razza Breton, che teneva chiusi in uno stanzone in condizioni di scarsa igiene e malnutrizione. Su segnalazione dell'Enpa è intervenuta l'Ats locale che ha messo fine alla situazione di degrado. Gli animali ora si trovano al canile di San Genesio, dove necessitano di cucce e farmaci per essere curati.