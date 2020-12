Nocera, la mamma non chiede aiuto perché è terrorizzata dal Covid: neonata muore denutrita

Una bimba di un mese è morta all'ospedale di Nocera Inferiore , nel Salernitano, dove era giunta denutrita in condizioni gravissime. La piccola, primogenita di una coppia di Angri , era ricoverata nel reparto di Terapia intensiva neonatale. Secondo quanto ricostruito, la mamma avrebbe avuto dei problemi nell'allattamento e si sarebbe rifiutata di chiedere aiuto, per paura di uscire di casa e di contrarre il Covid. La procura ha aperto un'inchiesta.

Secondo il quotidiano La Città di Salerno, la donna avrebbe avuto difficoltà nell'allattare la piccola. A causa della malnutrizione, la bimba di soli 29 giorni non sarebbe riuscita a crescere in modo sano, ma per paura del coronavirus la donna non avrebbe chiesto aiuto ai medici e si sarebbe rifiutata di uscire di casa. Negli ultimi giorni, però, la situazione è precipitata. Quando i genitori si sono presentati con la bimba al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera, venerdì scorso, la situazione era già disperata. Inutili i tentativi di salvarla: la piccola è deceduta giovedì.