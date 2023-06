Balestrate (PA), cittadini contro la ferrovia elettrica: "Andrebbe a deturpare il nostro belvedere"

"Non la vogliamo, andrebbe a deturpare il nostro belvedere". Gli abitanti di Balestrate, parte della città metropolitana di Palermo, dicono no alla proposta della ferrovia elettrica al posto dell'attuale, che già divide in due il paese impedendo l'accesso diretto al mare.

"Non siamo ovviamente contro l'elettrificazione in sé, ma contro tutti quei lavori che porterebbero un impatto negativo al nostro comune: dalla costruzione di pali alti una settantina di metri all'apposizione di pannelli specifici", spiega all'inviata di "Mattino Cinque News" Guido De Amicis, consigliere comunale, che ipotizza una controproposta.

"Preferiremmo la tombatura dei cavi elettrici e della linea ferrata", continua l'uomo, spiegando che la copertura della ferrovia potrebbe portare alla creazione di una terrazza calpestabile.