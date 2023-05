Sardegna, imbrattato lo scoglio di Baunei (NU): "Offesa indelebile"

A "Mattino Cinque News" parla il sindaco Stefano Monni: "Non sappiamo chi sia stato"

"Per noi è stata un'offesa indelebile, un pugno allo stomaco". Così Stefano Monni, il sindaco di Baunei, in provincia di Nuoro, commenta a "Mattino Cinque News" il murales comparso sullo scoglio di una spiaggia della località sarda, raggiungibile in circa 50 minuti di gommone.

"È un gesto che ha colpito la sensibilità collettiva, abbiamo ricevuto tantissime testimonianze di solidarietà", continua l'uomo, confidando che il colpevole, al momento ignoto, venga individuato quanto prima.

"Le indagini sono in corso, abbiamo degli indizi abbastanza precisi", fa eco al sindaco Giovanni Monaci, a capo del corpo forestale della regione. "Ci sono elementi che suggeriscono l'ipotesi di una persona straniera. Siamo sulla buona strada".