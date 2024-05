La morte di Angelo Onorato, l'architetto e imprenditore edile palermitano trovato senza vita sabato, non è un suicidio. Ne è più che convinta la moglie ed eurodeputata Francesca Donato, che da quando è stato aperto il caso non si dà pace: anche se i risultati dell'autopsia non hanno rilevato segni di violenza sul corpo, ci sono ancora tanti punti da chiarire. "L'esame non determina la fine delle indagini. La verità verrà a galla", ripete la donna.