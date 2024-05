Morte Onorato, l'eurodeputata Donato: "Dolore inimmaginabile, basta speculazioni"

La lettera dell'imprenditore consegnata all'avvocato

L'imprenditore Angelo Onorato avrebbe lasciato una lettera all'avvocato con la raccomandazione di consegnarla alla moglie in caso gli fosse successo qualcosa. Nella missiva, in cui spiega di essere in "difficoltà economiche", c’è anche un elenco dei beni da lui posseduti e di alcuni crediti che avanza. Il legale è stato sentito negli uffici della squadra mobile di Palermo che indaga sulla morte di Onorato. L'imprenditore si affidava al professionista per gli aspetti fiscali della sua società. Gli investigatori lo avrebbero ascoltato per accertare la situazione economica di Onorato ed eventuali collegamenti con la sua morte per questione di debiti o crisi finanziaria. Al vaglio degli inquirenti, anche le immagini di due telecamere di sorveglianza presenti sul luogo della tragedia.