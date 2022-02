Agrigento, senza casa da più di un anno a causa di un incendio

Stefania Petyx di "Striscia la Notizia" è volata ad Agrigento per dare voce alla frustrazione di 15 famiglie, costrette da circa un anno e mezzo a rimanere fuori casa a causa di un incendio. Il 15 giugno 2020, infatti, nella periferia della città siciliana, ha preso fuoco un deposito di imballaggi per alimenti, mettendo a rischio la vita degli abitanti del palazzo soprastante.

"Nessuno ci sta aiutando. Paghiamo l'IMU, le bollette, la spazzatura. Paghiamo tutto", si è lamentata una ragazza, tra coloro che non possono rientrare nella propria abitazione. Il paradosso è che gli appartamenti, all'interno, sono in perfette condizioni, basterebbe ripulirli dalla fuliggine, ma non nessuno può rientrare finché una perizia non stabilirà se il palazzo è a rischio crollo o meno.

A tal proposito, Petyx ha contattato chi in tribunale ha in mano il fascicolo e le è stato assicurato che a breve le famiglie verranno ricontattate per valutare costi e tempi della perizia.