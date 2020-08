Agrigento, parla la ragazza fotografata sulla statua di Camilleri: "Sto male per gli insulti sessisti, ma non mi scuso"

"So di aver fatto una cosa stupida, ma non ho intenzione di scusarmi". Una presa di posizione forte quella della ragazza che è stata fotografata nei giorni scorsi a cavalcioni sulla statua di Camilleri, ad Agrigento. La "Cavallerizza di Camilleri", come è stata ribattezzata in rete, ha raccontato in anonimo al quotidiano La Sicilia le conseguenze del suo gesto sconsiderato: "Non dormo da tre notti. Sto davvero male per i commenti che ricevo, specie quelli a sfondo sessista".