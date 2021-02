Agrigento, migranti tentano la fuga dalla nave quarantena Allegra

Ansa

Un nutrito gruppo di migranti ha tentato la fuga dalla nave quarantena Allegra, che è ancorata alla banchina di Porto Empedocle (Agrigento). Alcuni sono saltati da un piano all'altro della nave, altri hanno calato una fune. Uno dei passeggeri, sporgendosi pericolosamente da un pontile della nave, ha gridato di non voler restare in Italia, ma di essere intenzionato a recarsi in altri Stati come la Germania o la Francia.