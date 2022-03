Agricoltore scomparso 3 anni fa a Palermo, arrestati la moglie e l'amante: i carabinieri scavano per trovare il corpo

E in passato era anche stata indagata per minacce alla suocera. Ora Luana Cammalleri, 36 anni, è finita in carcere con insieme con Pietro Ferrara, 57, per l'omicidio di Carlo Domenico La Duca , 38 anni, agricoltore di Cerda (Palermo). Dell'uomo si erano perse le tracce nel gennaio del 2019.

La scomparsa di La Duca e le minacce alla suocera - La Duca era infatti scomparso il giorno dopo l'udienza per minacce a carico della Cammalleri, in cui la madre di La Duca si era costituita parte civile. Aveva denunciato la nuora perché, durante una lite, le aveva stretto intorno al collo il filo del telefono. Prima che si perdessero le trace del marito la Cammalleri, 36 anni, continuava a vivere con lui, anche se i due coniugi si stavano separando. Risiedevano in un casolare a Cerda, vicino all'azienda agricola di famiglia. La suocera e il figlio abitavano al piano superiore, la moglie e i figli a quello inferiore. Le indagini hanno rivelato che la donna aveva a quell'epoca una relazione clandestina con Pietro Ferrara, 57 anni, l'uomo arrestato insieme a lei.

L'arresto tre anni dopo la scomparsa - A segnalare la scomparsa di La Duca era stata la famiglia, che aveva presentato denuncia il 31 gennaio 2019. L'arresto dei due amanti è stato disposto solo ora in seguito alle indagini dei carabinieri di Termini Imerese, che hanno scoperto la relazione clandestina tra i due e dedotto che i due avrebbero "pianificato l'omicidio" e "attirato la vittima a Palermo nel terreno di proprietà del 57enne".

La ricostruzione dell'omicidio - La Cammalleri e Ferrara avrebbero quindi ucciso il marito di lei e portato la sua auto a diversi chilometri di distanza per sviare le indagini. La macchina, una Golf GT grigia, era stata ritrovata a Cardillo il primo febbraio 2019. In seguito alle indagini sono caduti gli alibi dei due amanti e si è arrivati all'arresto.

Ora i carabinieri stanno scavando, per cercare il cadavere, nel terreno di proprietà dell'agricoltore e in alcuni campi che appartengono all'amante della donna, Pietro Ferrara, 57 anni. Ferrara, che era il migliore amico della vittima e viveva con la sua compagna, lavorava come agricoltore nell'azienda di Lo Duca.

