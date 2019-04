Abusi e violenze sulla moglie e sul figlio, un 36enne arrestato a Catania

I carabinieri di Catania hanno arrestato, su ordine della Procura, un 36enne indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie 40enne, e di abusi sessuali sul figlio 12enne. Secondo l'accusa l'uomo, che picchiava abitualmente la moglie, in un caso ha costretto la donna a toccare il figlio nelle parti intime. La moglie ha a quel punto trovato la forza per denunciarlo.