Ravenna, abusi su una donna disabile: arrestato un 36enne

Un 36enne residente a Riccione, ma da tempo domiciliato a Cervia, sul litorale ravennate, è stato arrestato lunedì 8 aprile dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e privata oltre che di lesioni su una donna disabile di 50 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari cervesi, riporta la stampa locale, l'uomo avrebbe incrociato la donna in strada e poi iniziato con l'approccio. Quindi sarebbe riuscito a caricarla sul cannone della bici, reggendo pure il deambulatore della donna. Infine si sarebbe diretto dietro a un magazzino nei pressi del lungomare e avrebbe abusato di lei.

Le grida hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti dai quali è partito l'allarme. La donna è stata medicata in pronto soccorso, dimessa con 10 giorni di prognosi e affidata ad una casa famiglia. I carabinieri hanno colto sul fatto l’uomo, mentre ancora dava sfogo ai suoi istinti. Il 36enne si trova ora in carcere. Risulta seguito dal Sert ed è possibile che nel momento dell'abuso fosse in forte stato di ebbrezza.