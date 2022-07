Siccità, Coldiretti: devasta il raccolto del riso italiano, perdite per oltre il 30%

Le produzioni nel Nord Italia -

condizioni climatiche

Piemonte e Lombardia

La siccità e i rincari delle materie prime conseguenza anche della guerra in Ucraina sono tra le prime cause della crisi che sta mettendo in ginocchio la produzione italiana di riso. Pesano sull'andamento dei raccolti soprattutto le: non è un caso se le due Regioni maggiori produttrici di riso,, sono anche quelle più colpite dal caldo. Qui si trova infatti il 90% dei 217mila ettari coltivati in Italia e ci sono aree fra le province di Novara, Vercelli e parte di quella di Pavia dove il rischio concreto è di perdere anche il 40% della produzione a causa della mancanza di acqua.

I costi di produzione -

gli aumenti record

il costo dell'energia

prodotto finale

A rendere ancora più drammatica la situazionesubiti dal costo delle materie prime, come il gasolio, aumentato anche fino sl +129%. Rincari da capogiro hanno interessato anche i costi di produzione:, già salito prima della guerra, allo scoppio di questa è addirittura raddoppiato. Il tutto ha fatto sì che anche il prezzo delsia diverso: il costo del riso originario, quello che si usa per fare il sushi, è passato da 350 a 770 euro alla tonnellata, il ribe è passato da 330 a 570 e l’arborio e il carnaroli, rispettivamente, sono aumentati del 25 e del 60%.

Le importazioni low cost -

la concorrenza dei concorrenti asiatici

azzeramento dei dazi per esportare in Italia

C'è un altro fattore che ha contribuito a mettere in forte difficoltà i produttori italiani, ovveroe delle loro importazioni low cost. In Italia oltre il 70% del riso importato è oggi a dazio zero, con il Myanmar che è diventato il nostro primo fornitore con 23 milioni di chili nei primi quattro mesi del 2022. Il Paese, insieme alla Cambogia, ha infatti beneficiato per anni dell'e in Europa qualsiasi prodotto (fatta eccezione per le armi). Ne è risultata un'immissione nel mercato italiano di enormi quantità di prodotto asiatico a un costo inferiore con un effetto distruttivo per i produttori italiani.

I possibili scenari futuri -

L'annuncio della Russia di sospendere le esportazioni

fenomeni di speculazione

FAO

Di fronte a questa compresenza di fattori, non è difficile immaginare che i prezzi sugli scaffali dei supermercati siano destinati a salire ancora.di grano, riso, orzo e mais nell'Unione Economica Euroasiatica (EEU) fino al 31 agosto pur non impattando direttamente sulla situazione italiana, potrebbe favorire, che in una situazione di difficoltà dei mercati si estende dall'energia alle materie prime agricole. Shirley Mustafa, economista della, ha spiegato che in futuro potrebbe esserci un maggiore interesse per il riso di qualità inferiore da destinarsi all’alimentazione animale se il mercato di grano e mais continuerà su questa strada.