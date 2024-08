Sharon Verzeni, "individuato" l'uomo in bici: la sua identità è più vicina | Attenzione puntata sui versamenti a Scientology

Il lavoro dei militari, coordinati dal pm Emanuele Marchisio, non ha trascurato nemmeno l'analisi del conto corrente di Sharon per capire con chi era in rapporti e verificare se ci sono state spese non consuete da parte della donna. Dall'analisi del conto corrente della ragazza sarebbero emersi dei versamenti a Scientology, la chiesa che la 33enne aveva cominciato a frequentare da quando aveva trovato lavoro in un bar i cui responsabili fanno parte del movimento. Somme, pare, non particolarmente rilevanti in quanto Sharon aveva cominciato i corsi non da molto tempo. Si tratta di uno degli aspetti presi in considerazione nell'indagine in quanto erano circolate voci di attriti tra la donna e il compagno Sergio Ruocco che non è indagato.