Omicidio Sharon Verzeni, il padre del compagno: "Per me l'hanno aggredita in due"

Per Mario Ruocco a uccidere Sharon Verzeni sarebbero stati in due. A "Morning News" il padre di Sergio Ruocco, il compagno della 33enne accoltellata in strada a Terno d'Isola nella Bergamasca, spiega perché: "Chi l'ha colpita alle spalle non poteva colpirla anche avanti. Erano in due".