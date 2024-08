Cos'è Scientology: la chiesa, gli obiettivi e le pratiche

Nato a Tilden, in Nebraska, nel 1911, Lafayette Ronald Hubbard è diventato celebre negli anni 30 come scrittore di fantascienza e fantasy, nell'epoca d'oro del genere letterario. Ma è nel 1950 che scrive l'opera che getta le basi per Scientology: "Dianetics: la forza del pensiero sul corpo". L'idea fondamentale è quella secondo cui la mente umana sarebbe essenzialmente un sistema di comunicazione e di controllo tra l'essere spirituale, la persona stessa e il suo ambiente, e sarebbe composta di immagini mentali che sono registrazioni di esperienze del passato. Secondo il sito della chiesa, nelle oltre 5mila opere scritte e 3mila conferenze registrate "Hubbard ha dato risposte sui misteri della vita ponendo le basi per le tecnologie di Scientology sul modo di educare i bambini, istruire, organizzare e fornire sollievo in momenti di malattia o sofferenza". La creazione delle chiese di Scientology è stata predisposta per diffondere tali tecnologie a livello mondiale.