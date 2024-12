Il Cairo, assolto l'attore italo-egiziano Sharif: libero nelle prossime ore

Dal giorno in cui è stato bloccato la madre ha incontrato un paio di volte il figlio. "La prima - ha detto il legale - il giorno dopo a quello in cui era stato preso in consegna dalle autorità, in carcere al Cairo e poi dopo cinque o sei giorni trasferito dove è ora e l'ha visto sempre per un paio di minuti". Sharif e la madre erano atterrati al Cairo provenienti dall'Umbria. Vive, infatti, da alcuni anni a Terni mentre la madre è residente a Foligno ed è sposata con un italiano. "In aeroporto è stato tenuto a lungo negli uffici della polizia e poi la madre lo ha visto uscire con le manette ai polsi" - aveva ricordato il legale nei giorni scorsi.