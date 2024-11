Attore porno italo-egiziano arrestato a Il Cairo, la madre: "Mio figlio sta male, aiutatemi"

"Sono molto preoccupata perché mio figlio sta male. Aiutatemi, lui ha bisogno di me e io di lui. Non so cosa fare". È l'appello della madre di Elanain Sharif, il 44enne arrestato a Il Cairo, in Egitto. "È stato messo in carcere appena siamo arrivati in aeroporto", spiega la donna. "Non posso sapere come sta - aggiunge - perché non riesco a parlarci e sono molto preoccupata. Mio figlio ha subito tre interventi alla schiena, l'ultimo 30 giorni fa a Londra".