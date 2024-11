Italo-egiziano arrestato a Il Cairo, la Farnesina segue il caso

Dopo l'arresto Sharif è stato trasferito nel carcere di Alessandria d'Egitto. La madre vive a Foligno e sta disperatamente cercando di mettersi in contatto con il figlio senza riuscirci. E' ancora l'avvocato di lui, Alessandro Russo, a raccontare: "La mamma mi ha detto che lei, il figlio e sua moglie sono arrivati in Egitto provenienti dall'Italia come avevano fatto tante altre volte" quando Elanain è stato "fermato e arrestato". E continua: "So che in carcere non lo fanno dormire, lo tengono in piedi, si può stendere mezz'ora su una branda, ma poi deve lasciare il posto agli altri detenuti".