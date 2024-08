Italiano condannato a 25 anni per stupefacenti in Egitto, Farnesina: "Farà ricorso"

Nel suo comunicato, la Farnesina ripercorre la vicenda spiegando che il 19 agosto ha avuto luogo a Il Cairo l'udienza di primo grado sul caso Passeri, cui il capo della Cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia, accompagnato da un interprete, ha assistito in qualità di osservatore. Lo stesso giorno, si legge ancora, l'avvocato ha informato la sede che Passeri è stato condannato a 25 anni di detenzione (quindi non ergastolo, come era stato detto in un primo momento). Le autorità egiziane, si spiega, accusano Passeri di averlo trovato in possesso di un importante quantitativo di stupefacenti tra cui anche numerosi ovuli, da lui ingeriti, contenenti anch'essi stupefacenti e, per tale motivo, lo hanno condannato per traffico internazionale di droga. In attesa della pubblicazione del dispositivo della sentenza, il legale ha comunque già informato l'ambasciata dell’intenzione di presentare ricorso.