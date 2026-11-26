Nel corso dell'udienza è stata ricordata anche la vicenda di una bambina di 7 anni che sarebbe stata introdotta nella comunità da una parente e cresciuta, secondo il suo racconto, tra continui abusi. Le pm hanno inoltre citato il caso di una giovane sottoposta alla cosiddetta "pratica del palo" dopo aver confidato le proprie perplessità alla madre e mostrato interesse per un ragazzo esterno al gruppo. Il processo di primo grado, celebrato a Novara, si era concluso con 25 assoluzioni o proscioglimenti per prescrizione e una sola condanna a sei anni di carcere per una presunta violenza sessuale di gruppo risalente al 2012, una decisione contestata dall'accusa nell'appello in corso. Per ribaltare la sentenza bisognerà da un lato dimostrare l'eventuale fondatezza delle accuse e dall'altro districare un groviglio di cavilli sulla prescrizione, sul rapporto fra associazione per delinquere e "reato di scopo", su quando si deve considerare terminata l'attività del gruppo (nel 2010, secondo i giudici novaresi).