Csm, Mattarella: "A voi il compito di rinnovare la fiducia nelle toghe" © Da video
La procura generale di Torino ha chiesto condanne per un totale di 215 anni di carcere per i 26 imputati del processo d'appello sulla cosiddetta "setta delle Bestioline", il gruppo che, secondo l'accusa, per decenni avrebbe reclutato e manipolato giovani donne e bambine nel Novarese per sottoporle ad abusi sessuali. Per tre presunti promotori sono stati chiesti 18 anni di carcere. Al centro dell'inchiesta la figura del "Dottore", considerato il leader della comunità, morto nel 2023 a 79 anni.
Decenni di presunti abusi tra manipolazione e violenze
Secondo l'accusa, la setta avrebbe operato dagli anni Ottanta fino al 2020, quando l'intervento della polizia mise fine alle attività del gruppo. Le vittime venivano prima avvicinate e poi sottoposte a un progressivo condizionamento psicologico che, secondo le pm Silvia Baglivo e Barbara Badellino, ne annullava la capacità di opposizione, inducendole a considerare gli abusi come parte di un presunto percorso spirituale. Le magistrate hanno sostenuto che chi manifestava dubbi o tentava di allontanarsi veniva intimidito e minacciato.
I racconti delle vittime e le critiche al primo grado
Nel corso dell'udienza è stata ricordata anche la vicenda di una bambina di 7 anni che sarebbe stata introdotta nella comunità da una parente e cresciuta, secondo il suo racconto, tra continui abusi. Le pm hanno inoltre citato il caso di una giovane sottoposta alla cosiddetta "pratica del palo" dopo aver confidato le proprie perplessità alla madre e mostrato interesse per un ragazzo esterno al gruppo. Il processo di primo grado, celebrato a Novara, si era concluso con 25 assoluzioni o proscioglimenti per prescrizione e una sola condanna a sei anni di carcere per una presunta violenza sessuale di gruppo risalente al 2012, una decisione contestata dall'accusa nell'appello in corso. Per ribaltare la sentenza bisognerà da un lato dimostrare l'eventuale fondatezza delle accuse e dall'altro districare un groviglio di cavilli sulla prescrizione, sul rapporto fra associazione per delinquere e "reato di scopo", su quando si deve considerare terminata l'attività del gruppo (nel 2010, secondo i giudici novaresi).