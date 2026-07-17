Sestri Levante, è morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina

Era il pomeriggio del 15 luglio ai Bagni Segesta, sul lungomare di Sestri Levante, quando la piccola giocava nella piscinetta. A lanciare l'allarme un altro bambino, che si era accorto che la 11enne non riusciva più a riemergere dall'acqua. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e, utilizzando un paio di forbici, era riuscito a tagliarli e a liberarla. Portata a bordo piscina, la bambina era priva di sensi. Prima i bagnini dello stabilimento, poi il personale dell'ambulanza inviata dal 118 che per oltre mezz'ora hanno rianimato la piccola. Immediato il trasferimento in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove è morta nelle scorse ore.