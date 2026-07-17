Sestri Levante, è morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina

Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, nel Savonese, il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
Il fatale incidente
Era il pomeriggio del 15 luglio ai Bagni Segesta, sul lungomare di Sestri Levante, quando la piccola giocava nella piscinetta. A lanciare l'allarme un altro bambino, che si era accorto che la 11enne non riusciva più a riemergere dall'acqua. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e, utilizzando un paio di forbici, era riuscito a tagliarli e a liberarla. Portata a bordo piscina, la bambina era priva di sensi. Prima i bagnini dello stabilimento, poi il personale dell'ambulanza inviata dal 118 che per oltre mezz'ora hanno rianimato la piccola. Immediato il trasferimento in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove è morta nelle scorse ore.
Famiglia consente donazione di organi
Stando a quanto si legge in una nota dell'ospedale diffusa in mattinata sulla morte della bambina, i genitori hanno acconsentitoalla donazione degli organi della figlia.