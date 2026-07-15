Impianto è sotto sequestro

Sesti Levante, bimba risucchiata da bocchettone in piscina: è gravissima

Prima del trasporto in ospedale, i bagnini dello stabilimento e poi il personale dell'ambulanza per oltre mezz'ora l'hanno rianimata

15 Lug 2026 - 19:05
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A Sestri Levante una bambina è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso sarebbe in condizioni critiche.

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La dinamica

 Secondo prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli mentre stava nuotando. La piccola è rimasta sott'acqua e appena i familiari si sono accorti che era rimasta incastrata sono scattati i soccorsi. Pare sia stato proprio il proprietario dello stabilimento a buttarsi in piscina e, secondo il racconto di alcuni clienti che vogliono restare anonimi, le avrebbe tagliato i capelli con le forbici per liberarla. Prima i bagnini dello stabilimento, poi il personale dell'ambulanza inviata dal 118 che per oltre mezz'ora hanno rianimato la bambina che è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova. Sul posto Guardia Costiera e i carabinieri di Sestri Levante. L'impianto è sotto sequestro

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