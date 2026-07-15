Sesti Levante, bimba risucchiata da bocchettone in piscina: è gravissima

A Sestri Levante una bambina è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso sarebbe in condizioni critiche.
La dinamica
Secondo prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli mentre stava nuotando. La piccola è rimasta sott'acqua e appena i familiari si sono accorti che era rimasta incastrata sono scattati i soccorsi. Pare sia stato proprio il proprietario dello stabilimento a buttarsi in piscina e, secondo il racconto di alcuni clienti che vogliono restare anonimi, le avrebbe tagliato i capelli con le forbici per liberarla. Prima i bagnini dello stabilimento, poi il personale dell'ambulanza inviata dal 118 che per oltre mezz'ora hanno rianimato la bambina che è stata trasferita in elicottero al Gaslini di Genova. Sul posto Guardia Costiera e i carabinieri di Sestri Levante. L'impianto è sotto sequestro.