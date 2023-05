Sesto San Giovanni (Milano), neonata abbandonata in parcheggio ospedale | Il sindaco alla madre: "Fatti avanti, ti aiuteremo"

A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, una neonata è stata trovata nei giorni scorsi nel parcheggio dell'ospedale cittadino.

Dopo le prime cure prestate dal personale sanitario, la piccola è stata trasferita al Niguarda. Il sindaco Roberto Di Stefano alla madre. "La piccola, che è stata chiamata Amelia, grazie all'intervento dei medici ed infermieri ora sta bene e non è in pericolo di vita - ha scritto su Facebook -. Voglio lanciare un appello alla madre che ha fatto questo gesto: fatti avanti, contattami senza paura perché se il motivo dell'abbandono è legato a problemi economici come Comune abbiamo predisposto numerose forme di sostegno economico".