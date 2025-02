Sesto (Bolzano), sbagliano pista da sci e incontrano Jannik Sinner

"Per essere sicuri che fosse lui, l'abbiamo chiamato. Si è voltato e ci ha salutato", hanno affermato i due recanatesi. Una volta scesi dalla seggiovia, a rompere il ghiaccio è stata la donna che è andata incontro a Jannik Sinner (costretto a uno stop fino al 4 maggio per il caso Clostebol). "Jannik stava sciando con alcuni amici. Non c'era uno stuolo di persone che lo seguiva in ogni suo movimento o spostamento. E non c'era nemmeno un assembramento di fan e curiosi. Jannik era tranquillo e sorridente. Gli ho espresso tutta la mia ammirazione e mi sono complimentata con lui per i suoi successi", ha spiegato la Cingolani.