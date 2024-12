Sinner, Meloni e Trump sul podio dei più cercati su Treccani.it

A seguire nella speciale classifica dei 10 più cercati del portale treccani.it Yulia Navalnaya, vedova dell'attivista politico russo Aleksei Navalny, perseguitato e deceduto a Kharp a febbraio; Angelina Mango vincitrice dell'ultima edizione di Sanremo; Ahoo Daryaei, la studentessa iraniana divenuta celebre per essersi fatta fotografare parzialmente svestita scatenando la repressione del regime; Kate Middleton, moglie dell'erede al trono britannico William; Elon Musk, alla guida della Tesla e di X; la scrittrice sudcoreana Han Kang, premio Nobel per la letteratura e Maura Delpero, la regista di "Vermiglio" Leone d'Argento 2024, in lizza per l'Oscar come miglior film straniero.