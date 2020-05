Serrande alzate e luci accese, la protesta dei commercianti nel Milanese

A San Donato Milanese , in occasione della festa dei lavoratori del primo maggio, nella centrale via Libertà, la principale strada commerciale del comune alle porte di Milano, serrande alzate , tricolori appesi alle vetrine e luci accese: così i commercianti hanno protestato.

Distanziati e tutti con le mascherine, i commercianti hanno scritto "Ora basta" su uno striscione, chiedendo interventi urgenti per "le botteghe che sono da sempre il punto di riferimento dei quartieri e delle città" e per una categoria come quella dei commercianti che "è portatrice di cultura e tradizioni".

La paura, espressa da molti "è non poter riaprire in mancanza di aiuti concreti da parte dello stato a causa di un'emergenza che sta ricadendo in modo pesante sulla nostra categoria".