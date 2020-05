Primo Maggio, rider protestano in piazza a Bologna e a Torino

Un gruppo di rider, gli addetti alle consegne del cibo a domicilio, hanno fatto un presidio in piazza Nettuno, nel centro di Bologna, in occasione del Primo Maggio. I manifestanti hanno esposto uno striscione con scritto "Non siamo eroi, siamo lavoratori. Diritti, reddito, dignità". Anche a Torino i ciclofattorini hanno protestato con un corteo di bici nel giorno della Festa del Lavoro.