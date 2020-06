Sylvestre, Meloni: "Può accadere a chiunque di sbagliare, mi infastidisce certa strumentalizzazione" 

"Può accadere a chiunque, ricordo quando accadde a Christina Aguilera durante il Super Bowl, e anche li ci furono grandi polemiche". Giorgia Meloni commenta la vicenda di Sergio Sylvestre, cantante ed ex concorrente di "Amici", che ha sbagliato alcune parole dell'Inno di Mameli prima della finale di Coppia Italia Napoli - Juventus.

"Mi ha dato fastidio, invece - continua la leader di Fratelli d'Italia - questa necessità che c'è sempre di strumentalizzare tutto, anche cose che non c'entrano nulla come la politica, come i momenti sportivi". "Si tratta di una strumentalizzazione per fare passare per forza un certo messaggio - conclude Meloni - perché questo vuole il mainstream, questo vuole il pensiero unico".