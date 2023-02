Sequestro Silvia Romano, pm di Roma chiede archiviazione

Per il sequestro di Silvia Romano avvenuto in Kenya nel 2018 la procura di Roma ha chiesto l'archiviazione.

La cooperante milanese era rimasta nelle mani dei sequestratori per 18 mesi. Gli inquirenti italiani avevano ipotizzato il reato di sequestro di persone per finalità di terrorismo. La richiesta di archiviazione è legata anche alla mancata collaborazione delle autorità keniote che non hanno mai risposto alle tre rogatorie inviate dall'Italia. Non è stato quindi possibile formalizzare l'accusa anche in Italia nei confronti delle tre persone attualmente sotto processo a Nairobi.