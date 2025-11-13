Riciclaggio, sequestrati a Giancarlo Tulliani 2,2 milioni ma lui è latitante a Dubai

Il Tribunale di Roma ha disposto il sequestro sulla base delle risultanze delle indagini patrimoniali condotte dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata. Gli accertamenti finanziari hanno mostrato, per il periodo compreso fra il 2008 e il 2015, una sperequazione significativa tra i redditi dichiarati da Tulliani e il tenore di vita risultante dai beni nella sua disponibilità. Questo quadro, secondo le autorità giudiziarie, ha contribuito alla decisione di procedere sia sul piano penale sia sul fronte delle misure di prevenzione. Nel 2024, al termine del processo di primo grado, è arrivata la condanna a sei anni per riciclaggio e la contestuale confisca dei beni considerati provento delle attività illecite.