Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Blitz della Gdf

Sequestro milionario per Angelo Napolitano, il tiktoker amico di Rita De Crescenzo: accusa è evasione fiscale

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 5,7 milioni di euro all'imprenditore napoletano protagonista, insieme a Rita De Crescenzo, di un video girato nel Consiglio regionale della Campania

18 Set 2025 - 12:25

Maxi sequestro da oltre 5,7 milioni di euro per Angelo Napolitano, imprenditore napoletano noto sui social e amministratore della società Am Distribution Srl. L'operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli su disposizione della Procura di Nola, nell'ambito di un'inchiesta su fatture false e una presunta evasione dell'Iva. Tra i beni sequestrati, immobili, conti correnti, un lussuoso yacht e altri beni riconducibili a Napolitano. L'imprenditore era già salito alla ribalta della cronaca nazionale per un controverso video girato lo scorso agosto all'interno del Consiglio regionale della Campania insieme alla tiktoker Rita De Crescenzo e al consigliere Pasquale Di Fenza, poi espulso dal partito Azione.

Leggi anche

La tiktoker Rita De Crescenzo in piazza contro il riarmo europeo rivela: "Sto pensando di impegnarmi in politica"

Ischia, il sindaco di Forio ferma l’evento di Rita De Crescenzo: "No al trash"

Chi è Angelo Napolitano: imprenditore e volto social

 Angelo Napolitano, 47 anni, è noto per la sua attività imprenditoriale nel settore della telefonia e degli elettrodomestici, ma anche per la sua presenza sui social, dove è apparso in più occasioni accanto alla tiktoker Rita De Crescenzo. Amministratore della società Am Distribution Srl, con sedi a Casalnuovo e Napoli, Napolitano ha visto crescere vertiginosamente il volume d’affari della sua azienda: da 2,2 milioni di euro nel 2017 a circa 20,8 milioni di euro nel 2023. Una progressione considerata anomala dagli inquirenti, che ha portato alla luce irregolarità fiscali e operazioni sospette.

Il video nel Consiglio regionale con Rita De Crescenzo

 L'8 agosto scorso, Napolitano è diventato protagonista di un episodio che ha suscitato forte indignazione politica e mediatica: insieme a Rita De Crescenzo, ha girato un video negli uffici del Consiglio regionale della Campania. Nelle immagini, i due cantano l'inno nazionale sventolando un tricolore, all'interno dello studio del consigliere regionale Pasquale Di Fenza. Quest'ultimo, esponente del partito Azione, è stato prima sospeso dal partito e poi espulso ufficialmente, come annunciato dallo stesso leader Carlo Calenda. Il video ha raggiunto in poche ore migliaia di visualizzazioni sui social, contribuendo a rendere ancora più noto il volto di Napolitano.

L'indagine della Finanza: fatture false e doppio listino

 Il sequestro eseguito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli si inserisce in una più ampia indagine della Procura di Nola. Secondo gli inquirenti, la Am Distribution Srl avrebbe utilizzato fatture false e adottato un sistema di vendita basato su un doppio listino: prezzi più bassi per chi pagava in contanti, rispetto a chi usava metodi di pagamento tracciabili. Questa prassi avrebbe permesso alla società di evadere l’Iva in modo sistematico. I dati raccolti dalla Finanza indicano che l’azienda avrebbe sottratto al fisco ingenti somme, accumulando un patrimonio non giustificabile rispetto alla sua dichiarazione ufficiale dei redditi.

I beni sequestrati e i dettagli dell'operazione

 Il valore complessivo del sequestro ammonta a 5.740.561 euro. Tra i beni sottoposti a misura cautelare rientrano immobili, conti correnti, veicoli e un lussuoso yacht lungo 16,5 metri, intestato formalmente a terzi ma riconducibile secondo gli investigatori ad Angelo Napolitano. Uno degli immobili sequestrati si trova nel quartiere napoletano di Gianturco. L’intero patrimonio è stato posto sotto sequestro preventivo per evitare la dispersione dei beni prima dell'eventuale processo. Il decreto è stato emesso dal GIP su richiesta della Procura di Nola.

tiktoker
rita de crescenzo
napoli
napoli
evasione fiscale

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri