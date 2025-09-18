Sequestro milionario per Angelo Napolitano, il tiktoker amico di Rita De Crescenzo: accusa è evasione fiscale

Angelo Napolitano, 47 anni, è noto per la sua attività imprenditoriale nel settore della telefonia e degli elettrodomestici, ma anche per la sua presenza sui social, dove è apparso in più occasioni accanto alla tiktoker Rita De Crescenzo. Amministratore della società Am Distribution Srl, con sedi a Casalnuovo e Napoli, Napolitano ha visto crescere vertiginosamente il volume d’affari della sua azienda: da 2,2 milioni di euro nel 2017 a circa 20,8 milioni di euro nel 2023. Una progressione considerata anomala dagli inquirenti, che ha portato alla luce irregolarità fiscali e operazioni sospette.