Senato, stop ai ristori per i familiari dei medici eroi | "Un voto vergognoso"

"Un voto a dir poco vergognoso", dice Roberto Carlo Rossi, presidente dell'Ordine provinciale dei Medici chirurghi e odontoiatri di Milano che per primo si è mosso per ispirare il decreto legge 221/21.

"Da oltre un anno destra e sinistra, che a inutili parole hanno elogiato l'eroismo e chiamato eroi i medici caduti sul campo, si palleggiano un provvedimento doveroso", ha aggiunto Rossi, che da tempo si sta battendo anche per i sanitari che hanno riportato una grave invalidità permanente.

Reazione simile quella di Filippo Anelli, presidente della Federazione ordini dei medici, che definisce la mancata approvazione dell'emendamento "un'occasione persa": "L'occasione di dimostrare gratitudine ai medici che hanno dato la loro vita per continuare a curare durante la pandemia. Invitiamo il Parlamento a una riflessione. Dispiace - afferma - che non si siano trovati i fondi per poter dare un ristoro a queste famiglie che, in molti casi, sono anche rimaste prive dell'unica fonte di sostentamento e alle quali sono negati indennizzi Inail".