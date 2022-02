Pasquale Bacco, l'ex medico no vax: "Abbiamo dei morti sulla coscienza"

Ha parlato da 300 piazze italiane incendiando la discussione su virus e vaccini. Ha promosso teorie complottistiche e disinformazione. Ora Pasquale Bacco rinnega il suo recente passato. Il medico sospeso dall'Ordine ha cambiato idea: "Ho visto morire un ragazzo di 29 anni di Covid . Aveva nel telefonino i video dei miei comizi sui palchi no vax", ha detto al Corriere del Mezzogiorno, "quella morte me la sento come una mia colpa".

Anche perché la famiglia gli ha detto che il ragazzo era suo fan: "Non me lo dicevano con rabbia anzi, e questo mi ha fatto ancora più male". E ancora: "Quando ho visto con i miei occhi la realtà, ho capito che mi ero sbagliato". Questa vicenda lo ha portato a riconsiderare tutto quello che è successo negli ultimi due anni: "Andavamo nelle piazze e quando parlavamo sapevamo che le persone volevano sentire cose forti. Quindi provocavi sempre di più". Fino all'ammissione: "Siamo stati veramente dei grandissimi bastardi, non mi nascondo, questa è la verità". Tanto da considerare lui e chi calcava quei palchi tra i responsabili: "Credo che noi che siamo saliti su quei palchi qualche morto sulla coscienza ce l’abbiamo. Siamo stati dei grandi codardi tutti noi no vax".

Poi c'è il versante economico. Essere diventato una divinità dell'universo no vax ha portato anche a una fioritura dell'attività da medico di Bacco: "I clienti privati si erano milluplicati. Per una visita potevo chiedere qualsiasi cifra. Come me tanti professionisti". Per esempio avvocati che - racconta Bacco - chiedono tanti soldi per ricorsi che sanno essere perdenti già da prima di avviarli. "Class action, web, fondazioni, clienti per tutti, dai medici ai ristoranti. Per questo c’è tanta gente che è terrorizzata che questa cosa finisca". E poi le donazioni: "Le associazioni che fanno riferimento ai no vax hanno conti in banca con 400mila euro".

In un video su Instagram a dicembre, poco dopo la "conversione", ha invitato i suoi follower a vaccinarsi: "Il vaccino è l'unica strada concreta ed efficace per combattere questo virus e questa malattia che stanno uccidendo tantissime persone, tra cui tantissimi giovani, anche sani".