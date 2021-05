Senato, presidente Casellati denuncia minacce di morte sui social

Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati , ha presentato denuncia per "una escalation di odio iniziata nell'ultimo mese con una serie di lettere anonime e culminata in pesanti minacce di morte sui social network". A una delle lettere ricevute nelle settimane scorse, era allegato un articolo di giornale riguardante la vicenda del presunto record di voli di Stato che la Casellati avrebbe preso durante la pandemia.

In un tweet si scrive "ammazziamo la Casellati. In un altro "voglio uccidere Casellati". Presidente del Senato vergogna!", è scritto in un altro post in cui un sedicente "rumeno" la minaccia ancora di morte.

Tutti i partiti hanno espresso solidarietà al presidente del Senato.