Senago, donna incinta scomparsa: ricerche in zona più circoscritta | Tra le ipotesi anche quella di istigazione al suicidio

L'attenzione degli inquirenti si sta concentrando su un'area boschiva, vicina a un campo da baseball non lontano dalla casa in cui Giulia Tramontano vive con il fidanzato

L'attenzione degli inquirenti si sta concentrando su una zona più circoscritta, che comprende un'area boschiva, vicina a un campo da baseball non lontano dall'abitazione della ragazza. Intanto, nel fascicolo di indagine è stata iscritta l'ipotesi di istigazione al suicidio, un titolo di reato tecnico per svolgere tutti gli accertamenti su un caso nel quale è al vaglio più di una pista.

L'area boschiva di Senago al centro dell'attenzione si trova a circa due chilometri da dove Giulia Tramontano vive con il suo fidanzato, un barman di 30 anni, con cui la sera della scomparsa ha avuto una lite pesante. Lite che sarebbe stata causata dalla scoperta che l'uomo avrebbe avuto una relazione parallela con un'altra donna che andava avanti da alcuni mesi. La Tramontano avrebbe scoperto anche che l'amante sarebbe rimasta incinta ma avrebbe interrotto la gravidanza. Le ricerche della 29enne erano andate avanti anche per tutta la giornata di martedì, anche nella zona del fiume Seveso e del canale Villoresi. Da mercoledì, invece, si è deciso di concentrare le attenzioni in quell'area più specifica, vicino al campo da baseball, con l'utilizzo anche delle unità cinofile.

Intanto, nelle indagini serrate condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Rho e coordinate dalla Procura milanese, è stato ricostruito, attraverso una serie di elementi acquisiti e di testimonianze, che la sparizione della giovane potrebbe essere avvenuta nella tarda serata di sabato. Una sparizione nella quale, stando a una delle ipotesi al vaglio, potrebbero essere coinvolte anche più persone. Una telecamera davanti all'abitazione della coppia riprende la Tramontano poco prima delle 20. È l'ultima immagine della donna. Poi, dal suo telefono quella sera è partito un messaggio verso un'amica in cui scriveva di essere turbata e che sarebbe andata a dormire. Gli investigatori non possono avere la certezza, però, che sia stata proprio la ragazza a scriverlo. Il telefono, poi, è stato disattivato, in modalità "offline". Nelle ore precedenti la giovane avrebbe visto per la prima volta la donna con cui il compagno avrebbe avuto una relazione parallela, andata avanti per mesi, all'insaputa di entrambe.