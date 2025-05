Il self check-in torna per i B&B e affitti brevi, la decisione del Tar di Roma

La gestione degli ospiti nelle strutture ricettive è regolata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), in particolare dall’art. 109. Il TULPS impone al gestore la registrazione dei dati degli ospiti e di inviarli, entro 24 ore dall’arrivo degli ospiti, alla Polizia. Tutto il processo è stato ideato per garantire trasparenza nella gestione e sicurezza. La legge non specifica, però, le precise modalità per verificare la corrispondenza tra documenti ed ospiti. L’interpretazione che gli è stata data fino ad ora, è sempre stata tradizionale, di persona. Ma secondo il Tar, la circolare era sproporzionata e non giustificata da reali necessità. Oltre a violare il principio di legalità e di parità di trattamento.