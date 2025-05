Scuola, Tar del Lazio: le famiglie possono chiedere la conferma dei docenti di sostegno

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha commentato così la decisione del Tar: "Accogliamo con soddisfazione l'ordinanza del Tar Lazio che in sede cautelare ha rigettato la richiesta dei sindacati di sospendere il decreto n. 32 del 26 febbraio scorso. Prosegue dunque la nostra azione a tutela degli studenti con disabilità, consentendo alle famiglie di poter chiedere la conferma del docente di sostegno, che ha lavorato per l'anno in corso con il proprio figlio. Siamo convinti che la continuità didattica, soprattutto per i ragazzi più fragili, sia un valore fondamentale, che va promosso anche quando si tratta di docenti con contratto a tempo determinato. Si rafforza, e continuerà sempre, il nostro impegno per garantire a tutti gli studenti effettive condizioni di valorizzazione".