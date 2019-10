"Sei stato tu a rubami il Pc". E scaraventa il vicino fuori dalla finestra...

Cosa è successo - Il 33enne, accecato dalla rabbia, ha aspettato il ritorno a casa del vicino e lo ha accusato di furto. Lo ha aggredito senza sentire ragioni, afferrandolo in malo modo e trascinandolo all’interno del proprio appartamento. Dopo aver sprangato la porta, gli ha intimato di restituire il pc, scagliandosi contro di lui con un’ascia. Terrorizzato, il giovane marocchino è corso verso la finestra per chiedere aiuto ai passanti. Non si aspettava però la reazione del 33enne, che l’ha spinto, rischiando di farlo precipitare nel vuoto. La vittima per fortuna è riuscita a rimanere aggrappata al davanzale, ma vedendo l’aggressore brandire di nuovo l’accetta e temendo che l'uomo gli amputasse le dita, ha lasciato la presa e si è schiantato al suolo da un’altezza di quattro metri. Nonostante la frattura e le lesioni, preso dalla paura, il marocchino è riuscito ad alzarsi e a dirigersi a casa di alcuni connazionali per chiedere aiuto. Sono stati loro a lanciare l'allarme. I Carabinieri, giunti sul posto poco dopo, hanno chiamato il 118 e hanno arrestato il 33enne, che, ancora in preda al raptus, si trovava all’interno della sua abitazione. L'ascia usata durante l’aggressione è stata ritrovata in un bidone della spazzatura condominiale.