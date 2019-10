Aggressione a Roma per la maglia del "Cinema America", arrestati militanti CasaPound

Tre persone, ritenute responsabili dell'aggressione a ragazzi che indossavano la maglietta del Cinema America a Roma, sono state arrestate dalla polizia. I tre, che secondo il gip sono "già noti per la loro militanza nel movimento di estrema destra CasaPound ", si trovano ora ai domiciliari. L'aggressione avvenne tra i vicoli di Trastevere per la maglietta con la scritta "Piccolo cinema America", indossata da una delle vittime.

Agli arresti domiciliari sono finiti Matteo Vargiu (23 anni), Stefano Borgese (38 anni) e Marco Ciurleo, (23 anni). Per l'aggressione, ha scritto il gip, si denota una "allarmante gravità delle condotte" per le quali "appare superflua ogni ulteriore aggiunta". I tre, ha aggiunto il giudice, si "sono resi responsabili in passato di azioni analoghe in ogni contesto spaziale e temporale ai danni di chiunque sia inquadrabile, anche in astratto, come portatore di idee politiche differenti, mettendo anche a repentaglio l`incolumità e la tranquillità degli altri cittadini".