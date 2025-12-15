Sedicenne ucciso a Bologna, coetaneo condannato a 11 anni

Arrivata la sentenza per l'omicidio di Fallou Sall, accoltellato a morte per aver tentato di difendere un amico nel corso di una lite, nel settembre del 2024
© Da video
Il collegio di giudici, presieduto dalla presidente del Tribunale per i minori di Bologna Gabriella Tomai, ha condannato a una pena di 11 anni e 6 mesi il giovane, all'epoca dei fatti 16enne, che era accusato dell'omicidio di Fallou Sall, il 16enne ucciso a coltellate il 4 settembre del 2024, in via Piave, dopo che era intervenuto in difesa di un amico, un 17enne bengalese che aveva avuto alcuni screzi con l'imputato. Il minore rispondeva anche del tentato omicidio dell'amico di Fallou, reato derubricato in lesioni gravi e del porto abusivo di un coltello. La Procura per i minori, con la pm Caterina Salusti, aveva chiesto una pena totale di 21 anni.
Il processo si è svolto con rito ordinario. Il giovane sotto accusa (in videocollegamento dall'istituto dov'è detenuto), difeso dall'avvocato Pietro Gabriele, oltre che dell'omicidio del 16enne rispondeva anche del tentato omicidio del 17enne bengalese, a sua volta accusato di lesioni e molestie telefoniche nei confronti del principale imputato. In relazione a questo reato il 17enne ha chiesto e ottenuto la messa alla prova e la sua posizione è stata stralciata. Il difensore aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, invocando la legittima difesa.
I genitori di Fallou, sempre presenti a ogni udienza, che si sono svolte a porte chiuse, sono stati assistiti dall'avvocata Loredana Pastore. Il padre della vittima, poco prima della sentenza, aveva affermato: "Dal nostro punto di vista, come genitori, qualsiasi pena non sarà mai sufficiente, lasciamo la legge fare il suo dovere". "La pm ha ripercorso tutti i fatti - gli aveva fatto eco la moglie - speriamo ci sia giustizia".